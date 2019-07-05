05.07.2019 18:07
Haberler» Güncel» Haber

ADANA Oto galeride çıkan yangın korkuttu

Oto galeride çıkan yangın korkuttuAdana'da bir oto galerinin bilgi işlem odasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Oto galeride çıkan yangın korkuttu
Adana'da bir oto galerinin bilgi işlem odasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen bazı iş yeri çalışanlarına ayran dağıtıldı.
Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'daki bir oto galerinin bilgi işlem odasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanların etrafı sararken, içeride bulunan müşteriler tahliye edildi. Çalışanlar, galerideki otomobilleri dışarı çıkardı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen bazı işçilere ayran dağıtıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. ADANA Oto galeride çıkan yangın korkuttu
Kaynak: DHA
Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:26   Kayseri'deki DEAŞ operasyonu: 4 kişi tutuklandı
19:25   İSTANBUL- - KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU ÇATALCA'DA -1
19:24   Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı
19:24   Son Dakika! Beşiktaş, Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı
19:22   Bakan Soylu, 'Hayatıma Kastım yok, Kaskım Var' projesini başlattı
19:21   15 Temmuz şehitlerini kompozisyonla anacaklar
19:20   Nijerya'da silahlı çetelere operasyon: 30 ölü