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Adana Otogarı'nda silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

ADANA Otogarı'nda bir turizm şirketi çalışanları ile müşteriler arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

21.02.2020 00:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 00:48Adana Otogarı'nda silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

ADANA Otogarı'nda bir turizm şirketi çalışanları ile müşteriler arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez ilçesi Fezvipaşa Mahallesi'ndeki Merkez Otogarı'nda meydana geldi. Turizm şirketine giden B.İ., iddiaya göre kargosunun geç geldiğini belirtip, çalışanlarla tartıştı. Daha sonra otogardan ayrılan B.İ., yanına arkadaşlarına alarak yeniden turizm şirketine geldi. Müşteriler ile çalışanlar arasında yaşanan tartışma kavgaya dönünce, taraflar birbirlerine tabanca, bıçak ve sopalarla saldırdı. Çıkan kavgada, turizm şirketi çalışanları Z.A., kardeşi F.A. ve müşteri B.İ., tabanca ve bıçakla yaralandı. Z.A. ve F.A., arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Ensesinden tabanca ile vurularak ağır yaralanan B.İ. ise olay yerine çağrıla ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavganın ardından otogara Terörle Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda ekip sevk edildi. Otogarı abluka altına alan polis, olaya karıştığı öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.



Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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