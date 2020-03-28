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Adana Otogarı sessizliğe büründü

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanarak valilik iznine bağlanmasının ardından Adana Otogarındaki firmalar tüm seferlerini iptal etti.

28.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:28
Adana Otogarı sessizliğe büründü

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanarak valilik iznine bağlanmasının ardından Adana Otogarındaki firmalar tüm seferlerini iptal etti.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında şehirlerarası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından otogardaki firmalar tüm seferlerini iptal etti. Kentler arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin ve kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecek. Adana Otogarında ise yasağın uygulanacağı saate kadar memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar kalkacak olan son otobüslere yetişmek için zamanla yarıştı. Yetişemeyen bazı kişiler ise otogarda çaresizce beklemeye başladı.

KOMİSYON İZNİYLE GİDİLEBİLİR

Şehirlerarası yolculuğa gelen kısıtlamanın ardından yolculuk yapmak isteyen kişilerin otogarlarda kurulacak komisyonlardan izin aldıktan sonra yola çıkabileceklerini belirten Adana Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ramazan İlhan, 'Her isteyen kafasına göre gidemeyecek. Otobüs firmalarının çoğu da bu dönemde kapatmayı tercih ediyor çünkü yolcu olmayacak' dedi.

FİRMAMIZI GEÇİCİ OLARAK KAPATTIK

Alınan tedbir kararlarının ardından otobüs firmasını geçici olarak kapatma kararı aldığını vurgulayan Vural Aygırcı ise şöyle konuştu:

'Bu kararlar sonra arabalarımızın hepsini bağladık. Zor durumdayız tabi ama devletimiz bize yardımcı olacaktır. Sağlık her şeyden önemlidir. Bugünden sonra burada olmayacağız, firmamızı geçici olarak kapatıyoruz. Yasaklara uyuyoruz. Zorunlu gitmesi gereken vatandaşlarımız için ise izin alırlarsa otobüs kaldıracağız. Tabi en az 20 kişi olmalı ki otobüs kaldıralım.?


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Adana, Güncel

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