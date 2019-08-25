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ADANA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI 1 ÖLÜ 2 YARALI

ADANA'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ramazan Demir hayatını kaybetti, biri Gürcistan uyruklu 2 kişi yaralandı.

25.08.2019 15:50
ADANA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI 1 ÖLÜ 2 YARALI
ADANA'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ramazan Demir hayatını kaybetti, biri Gürcistan uyruklu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Seyhan ilçesindeki Yenidam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası açıklanmayan otomobiliyle dar yolda ilerleyen Ramazan Demir, karşı yönden hızla gelen araca çarpmamak için direksiyonu sağa kırarak elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Ramazan Demir, tedavi için ambulansla özel bir hastaneye, Gürcistan uyruklu yolcu İrina Pogosovi (20) Seyhan Devlet Hastanesi'ne, ismi açıklanmayan diğer yolcu da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürüldü. Ramazan Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
ADANA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI 1 ÖLÜ 2 YARALI

Ramazan Demir, Gürcistan, Güncel

Kaynak: DHA

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