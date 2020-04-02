Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ADANA Otomobil ile işçilerin taşındığı servis midibüsü çarpıştı 1 ölü, 6 yaralı

Otomobil ile işçilerin taşındığı servis midibüsü çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıADANA'da, otomobil ile kağıt fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

02.04.2020 01:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 01:18
Otomobil ile işçilerin taşındığı servis midibüsü çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
ADANA'da, otomobil ile kağıt fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Tarsus- Adana- Gaziantep Otoyolu Yüreğir ilçe çıkışı yakınlarında meydana geldi. Ceyhan istikametine giden Mehmet U. yönetimindeki 01 BU 990 plakalı otomobil ile aynı istikametteki Ergün Ç.'nin kullandığı 01 S 2508 plakalı kağıt fabrikası işçilerinin taşındığı servis midibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle midibüs devrilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde yaralanan olmazken, devrilen midibüsteki 1 işçi hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Ergün Ç. ile işçiler Ahmet Can Yaşat (28), Erdi Kaymaz (29), Adil Taşpınar (45), Umut Dağ (26) ve Hakan Arısoy (35) ise itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara taşındı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Üzerinden kimlik çıkmayan işçinin cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Öte yandan kaza sonrası trafiğe kapanan yol, yaklaşık bir saat sonra araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. ADANA Otomobil ile işçilerin taşındığı servis midibüsü çarpıştı 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: İşçi, Güncel

Haberin Videosu :

ADANA Otomobil ile işçilerin taşındığı servis midibüsü çarpıştı 1 ölü, 6 yaralı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ADANA Otomobil ile işçilerin taşındığı servis midibüsü çarpıştı 1 ölü, 6 yaralı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi: AK Partili belediyelerin yardımlarına müdahale oldu mu? Haberler
Herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi: AK Partili belediyelerin yardımlarına müdahale oldu mu?
Isparta’daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu Haberler
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? Haberler
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti Haberler
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti
Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var Haberler
Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var
Fransa’da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü Haberler
Fransa'da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

01:21: Silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı - Haber 01:17: ADANA Otomobil ile işçilerin taşındığı servis midibüsü çarpıştı 1 ölü, 6 yaralı - Haber 01:12: Umre dönüşü alındıkları karantina sürecini tamamlayan 31 kişi evlerine gönderildi - Haber 01:12: Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 1 kişi gözaltına alındı - Haber 00:54: Otomobil ile işçi servis midibüsü çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Haber 00:27: Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu - Haber 00:08: İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? - Haber 23:40: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti - Haber 23:23: Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti - Magazin 22:42: Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var - Haber 22:34: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi - Haber