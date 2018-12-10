Adana Otomobilde Mahsur Kalan 6 Aylık Bebek Kurtarıldı

Otomobilde mahsur kalan 6 aylık bebek kurtarıldı
ADANA'da otomobilin kapılarının kilitlenmesi sonucu mahsur kalan 6 aylık bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Sarıçam
ilçesi Çukurova Üniversitesi
(ÇÜ) Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 aylık bebeğiyle hastaneye gelen Derya Yetkin, aracının kontak anahtarının almadan otomobilden indi. Yetkin bebeğini almak için arka koltuğa yönelince aracın kapıları kilitlendi. Ne yapacağını bilemeyen kadın, kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi
CANKUR ekipleri ise, aracın kapısını açtı. Gözyaşları içinde bebeğinin kurtarılmasını bekleyen Yetkin ise kapıların açılmasından sonra çocuğuna sarılarak ağladı.
Çukurova Üniversitesi,Sarıçam,İtfaiye
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:44