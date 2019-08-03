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ADANA Otomobilin çarpıp, kaçtığı iki haftalık evli mahalle bekçisi hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp, kaçtığı iki haftalık evli mahalle bekçisi hayatını kaybettiADANA'da iki hafta önce evlendiği eşiyle yol kenarında yürüyen mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e (31) otomobil çarpmış, sürücü kaçarken, ağır yaralanan Candemir, hastaneye kaldırılmıştı.

03.08.2019 07:54
ADANA Otomobilin çarpıp, kaçtığı iki haftalık evli mahalle bekçisi hayatını kaybetti
Otomobilin çarpıp, kaçtığı iki haftalık evli mahalle bekçisi hayatını kaybetti
ADANA'da iki hafta önce evlendiği eşiyle yol kenarında yürüyen mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e (31) otomobil çarpmış, sürücü kaçarken, ağır yaralanan Candemir, hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Candemir, bugün hayatını kaybetti.
Önceki gece yarısı sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde, iki hafta önce evlendiği eşiyle birlikte yol kenarında yürüyen mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e plakası belirlenemeyen siyah renkli bir otomobil çarptı. Düğün izninde bulunan Candemir, başına aldığı darbeyle ağır yaralanırken, sürücü ise otomobiliyle kaçtı. Mehmet Candemir, eşi Elif'in ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Candemir, bugün hayatını kaybetti. Candemir'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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