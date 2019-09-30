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Adana otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Otomobilin çarptığı motosikletli öldüAdana'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Savaş Çetin (26) yaşamını yitirdi.

30.09.2019 10:39
Otomobilin çarptığı motosikletli öldü
Adana'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Savaş Çetin (26) yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 AAC 833 plakalı otomobilin sürücüsü, motosikletle seyir halindeki Savaş Çetin'e çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, kaza yakındaki bir marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ağır yaralanan Çetin, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Çetin, yapılan tüm müdahalaye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adana otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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