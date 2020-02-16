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Adana otomobiliyle kanala düşen rahime hemşire, kurtarıldı

Otomobiliyle kanala düşen Rahime hemşire, kurtarıldıADANA'da hemşire Rahime Alçın, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle sulama kanalına düştü.

16.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:54
Otomobiliyle kanala düşen Rahime hemşire, kurtarıldı
ADANA'da hemşire Rahime Alçın, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle sulama kanalına düştü. Kazada araçta sıkışan Alçın'ı, itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli olduğu öğrenilen Rahime Alçın, nöbete gitmek için seyir halindeyken 01 AAL 307 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, virajı alamayınca demir korkulukları da kırarak, sulama kanalına düştü. Kazada sürücü Alçın, araçta sıkışarak yaralandı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Can-Kur ekipleri, otomobil içerisindeki sürücüyü çıkardı. Alçın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Adana otomobiliyle kanala düşen rahime hemşire, kurtarıldı

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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