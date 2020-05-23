ADANA Otostopla bindiğini öne sürdüğü araçtan uyuşturucu madde çıktı, sürücüyle tutuklandı

Otostopla bindiğini öne sürdüğü araçtan uyuşturucu madde çıktı, sürücüyle tutuklandıADANA'da otomobilinde uyuşturucu maddeyle yakalanıp gözaltına alınan Suriye uyruklu Ale el-Abid'in (35) evinde ve üzerinde yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

23.05.2020 09:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:03
Otostopla bindiğini öne sürdüğü araçtan uyuşturucu madde çıktı, sürücüyle tutuklandı
ADANA'da otomobilinde uyuşturucu maddeyle yakalanıp gözaltına alınan Suriye uyruklu Ale el-Abid'in (35) evinde ve üzerinde yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi. El-Abid ile otomobilde yolculuk yaparken gözaltına alınan ve otostop yapıp bindiğini öne süren Tarık Mahzum (25) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışması başlattı. Ekipler, merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Otomobil, bir ara sokakta durduruldu. Yapılan aramada sürücü ve yolcu koltuklarının altına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili el-Abid ile yanındaki Tarık Mahzum (25) gözaltına alındı.
Polis, Ale el-Abid'in evinde ve otomobilinde yaptığı aramalarda piyasa değeri toplam 3 milyon lira olan 31 bin 800 adet captagon, 7 kilo 762 gram plaka esrar, 938 gram toz esrar, 94,28 gram metamfetamin, 622 adet sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 16 bin 985 TL para ele geçirdi.
OTOSTOPLA BİNDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
5 yıl önce kaçak yollarla Türkiye'ye giren ve geçtiğimiz günlerde Konya'da fıtık ameliyatı olan Suriyeli Tarık Mahzum (25), çalışmak için Adana'ya geldiği öğrenildi. Burada Suriye'den tanıdığı bir kişiye iğne yaptıran Mahzum, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki amcasının evine gitmek için otostop çektiği sırada tanımadığını öne sürdüğü polis ekiplerince uyuşturucu madde taşındığı nedeniyle aranan Suriyeli Ale el-Abid'in (35) aracına bindiğini söyledi.
'TANIMIYORUM' DEDİ, TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan şüphelilerden el-Abid'in de emniyetteki sorgusunda, uyuşturucu maddeleri kendisinin kullandığını, aracına binen Mahzum'u tanımadığını öne sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan Ale el-Abid ile Tarık Mahzum, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ADANA Otostopla bindiğini öne sürdüğü araçtan uyuşturucu madde çıktı, sürücüyle tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Suriye, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
’Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim’ diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
İmamoğlu’ndan ’Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?’ sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Erdoğan’ın test ettiği Türkiye’nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır Haber
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek Haber
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu ’Allah’tan korkun’ diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola’nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü Haber
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Haberler››Güncel››ADANA Otostopla bindiğini öne sürdüğü araçtan uyuşturucu madde çıktı, sürücüyle tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:59: ADANA Otostopla bindiğini öne sürdüğü araçtan uyuşturucu madde çıktı, sürücüyle tutuklandı - Haber 09:58: Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber 09:57: Artvin'de köye inen kurtlar görüntülendi - Haber 09:57: EMİNÖNÜ MEYDANI'NDA BAYRAM TELAŞI DEĞİL, DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI VAR - Haber 09:56: Pakistan'daki uçak kazasında can kaybı 97'ye yükseldi - Haber 09:42: AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu - Haberler 08:43: 8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı - Haber 01:16: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz - Haber 23:14: "Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu - Haberler 11:46: Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı - Spor