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Adana pamuk fabrikasının deposundaki yangın 2'nci günde kontrol altında

Pamuk fabrikasının deposundaki yangın 2'nci günde kontrol altında (2)35 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAdana'da, pamuk ve yağ fabrikasında çıkan dün saat 14.00'te çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 35 saatlik müdahalesi sonucu bugün saat 13.00'te kontrol altına alındı.

14.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:57
Pamuk fabrikasının deposundaki yangın 2'nci günde kontrol altında (2)
35 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
'da, pamuk ve yağ fabrikasında çıkan dün saat 14.00'te çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 35 saatlik müdahalesi sonucu bugün saat 13.00'te kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Nihat Sarraf, yaklaşık 10 bin ton pamuk balyasının yandığını söyledi. Pamuk balyalarının içten içe yanması nedeniyle yangının henüz söndürelemediğini belriten Sarraf, "Çok sayıda arazöz ile müdahale ettiğimiz yangın şu an çökme aşamasına geldi. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni balyaların içten içe yanması. Dikkat ettiğimiz şey, yangının diğer noktalara sıçramaması. Büyük ölçüde kontrol altına aldık. İçten içe sönmesini bekliyoruz" dedi.
Adana pamuk fabrikasının deposundaki yangın 2'nci günde kontrol altında

İtfaiye, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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