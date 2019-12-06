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Adana park ettiği aracın yerini beğenmeyen mahalle sakinini yaraladı

Park ettiği aracın yerini beğenmeyen mahalle sakinini yaraladıADANA'da park ettiği aracının yerini beğenmeyen mahalle sakinini tabancayla bacağından yaralayan Serkan K. (38), tutuklandı.

06.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:05
Park ettiği aracın yerini beğenmeyen mahalle sakinini yaraladı
ADANA'da park ettiği aracının yerini beğenmeyen mahalle sakinini tabancayla bacağından yaralayan Serkan K. (38), tutuklandı.
Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Serkan K., alışveriş yapmak için geldiği iş yerinin önündeki yol kenarına aracını park etti. İddiaya göre, mahalle sakinlerinden Erol F., aracın park edildiği yeri beğenmeyip, Bizim mahallenin çocuğu böyle park yapmaz. Bu aracı kim böyle park etti diye bağırdı. Konuşmayı duyan Serkan K. ise iş yerinden dışarı çıkarak Erol F. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Serkan K., belindeki tabancasını çıkarıp, Erol F.'nin bacağına ateş etti.
TABANCAYLA YAKALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bacağından yaralanan Erol F., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılırken, alkollü olduğu öğrenilen Serkan K. ise olay yerine yakın bir yerde olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Serkan K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Adana park ettiği aracın yerini beğenmeyen mahalle sakinini yaraladı

Güncel

Kaynak: DHA


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