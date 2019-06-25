25.06.2019 14:23
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ADANA Park halindeki otomobilde bırakılan engelli genç yangında yaralandı

Park halindeki otomobilde bırakılan engelli genç yangında yaralandıAdana'da park halindeyken yanan otomobilde ayakları koltuğa sabitlenmek için bağlı olarak beklediği iddia edilen engelli Mustafa Eker (24) ile Eker'i otomobilden çıkarmaya çalışan güvenlik görevlisi yaralandı.

Park halindeki otomobilde bırakılan engelli genç yangında yaralandı
Adana 'da park halindeyken yanan otomobilde ayakları koltuğa sabitlenmek için bağlı olarak beklediği iddia edilen engelli Mustafa Eker (24) ile Eker'i otomobilden çıkarmaya çalışan güvenlik görevlisi yaralandı.
Yüreğir Devlet Hastanesi 'nin engelli otoparkındaki 06 DL 5934 plakalı park halindeki otomobilin orta kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İddiaya göre, hastanenin güvenlik görevlileri alev alan otomobile yaklaşınca, ayakları koltuğa bağlı halde yardım isteyen Mustafa Eker'i gördü. Güvenlik görevlileri bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken diğer yandan kilitli kapıyı açmaya çalıştı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Mustafa Eker de güvenlik görevlilerinin yardımıyla araçtan kurtarıldı. Bu sırada Eker'i kurtaran bir güvenlik görevlisinin de elinde yanıklar oluştu. Vücudunda önemli yanıklar oluşan Eker, Adana Şehir Hastanesi 'ne götürülürken yaralı güvenlik görevlisi olayın meydana geldiği hastanede tedavi altına alındı. Eker'in ismi açıklanmayan annesinin de bir hasta ziyareti için hastaneye geldiği, oğlunu ise park halindeki araçta bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.ADANA Park halindeki otomobilde bırakılan engelli genç yangında yaralandı
Kaynak: DHA
Adana , Mustafa Eker , Güncel

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