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ADANA Pazarda sebzeyi eliyle seçti, 'havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor' dedi

Pazarda sebzeyi eliyle seçti, 'havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor' dediADANA'da, ramazan ayı ile birlikte semt pazarlarında hareketlilik artarken, bazı vatandaşlar meyve ve sebzeyi elleriyle seçerek kuralları hiçe saydı.

29.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:31
Pazarda sebzeyi eliyle seçti, 'havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor' dedi
ADANA'da, ramazan ayı ile birlikte semt pazarlarında hareketlilik artarken, bazı vatandaşlar meyve ve sebzeyi elleriyle seçerek kuralları hiçe saydı. Sebze alışverişini eliyle seçerek yapan Emine Yakışıklıer, 'Havalar ısınınca insanlara koronavirüs öldü gibi geliyor, biraz serinlik oluyor insanların içinde' dedi.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kentlerdeki semt pazarlarında maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyma zorunluluğu getirilirken, alışveriş yapan vatandaşların meyve ve sebzeyi seçerek alması da yasaklanmıştı. Adana Çukurova Semt Pazarı'nda ise alınan tedbir kararlarına rağmen bazı vatandaşlar alışverişini elle seçerek yapmayı sürdürdü. Sebze alışverişini elle seçerek yapan Emine Yakışıklıer, çürük ya da yıpranmış ürün almak istemediği için bu şekilde alışveriş yaptığını ama yanlış olduğunun farkında olduğunu belirterek, 'Havalar ısınınca insanlara koronavirüs öldü gibi geliyor bir serinlik oluyor insanların içinde ama öyle değil' diye konuştu.
Eldiveni delindiği için attığını kaydeden Fikret Beşlioğlu ise 'Hata bizde elle seçmeye alışmışız. Zaman zaman unutuyoruz kuralları' dedi.
'SEÇME DİYORUZ, ALMAM DİYORLAR'
Semt pazarlarında bazı vatandaşların kuralları hiçe saydığına şahit olduğunu söyleyen pazar esnafı Onur Şevkin, geçen hafta pazar tezgahından sebzeyi elle seçerek alınmasına izin verdiğini ve bunun üzerine polisin kendine 720 lira ceza yazdığını belirtti. Kurallara uyulmasının toplum sağlığı açısından hayati değer taşıdığını vurgulayan Şevkin, 'Kurallar hepimiz için. Uymak zorundayız. Ama bazen elle seçen müşterilere göz yummak zorunda kalıyoruz. Çünkü 'seçme' diye uyardığımızda 'seçmezsem almam' diye karşılık veriyorlar. Biraz anlayış bekliyoruz? diye konuştu. ADANA Pazarda sebzeyi eliyle seçti, ’havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor’ dedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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