ADANA Perakende et satan iş yerlerinin cirosu ramazan ayında yüzde 200 arttı

Kaynak: DHA

Perakende et satan iş yerlerinin cirosu ramazan ayında yüzde 200 arttıADANA Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Şahin Güneşer, ramazan ayının başlamasıyla kırmızı et satışlarında hareketlilik yaşandığını belirterek, "Özellikle perakende satış yapan iş yerlerinin cirosu, salgın döneminde yaptığı cironun yüzde 200 üzerine çıktı" dedi.Yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye 'de etkisini göstermesinin ardından kebapçılar ve lokantaların faaliyetlerini durdurmasının ardından Adana 'da kırmızı et tüketiminin yüzde 80 seviyelerine düştü. İş yerleri daha sonra telefonla sipariş üzerinden çalışmaya başlasa da bu oranda büyük bir değişiklik görülmedi. Ramazan ayının başlamasıyla kırmızı et tüketiminde artış yaşandığını belirten Adana Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Şahin Güneşer, özellikle Adanalıların iftar sofralarında kırmızı et tercih etmesinden dolayı kasap ve marketlerde kırımızı et satışında artış yaşandığını söyledi. Bu iş yerlerinin koronavirüs sonrası satışlarının düştüğünü ama ramazan ayının başında cirolarının yüzde 200 arttığını kaydetti.PERAKENDE SATIŞTA ARTIŞ VARRamazan ayı başında ve sonunda bu tür hareketlenmelerin normal olduğunu ama özellikle koronavirüs sonrası bu hareketlenmenin perakende alanında yaşandığını söyleyen Güneşer, "Aslında kebapçı ve lokantalarda satış hala düşük. Fakat dediğimiz gibi et satan iş yerlerinde yoğunluk var. Tüketim alanında değişiklikler oldu. Toplu tüketim yerlerinde kırmızı et günde 10 ton tüketiliyorsa bu rakam 2 tona düştü. Ama perakende satış yapan bir yer 2 ton satıyorsa bu rakam 6 tona çıktı. Ramazan ayı ile birlikte virüs öncesi satışımızın yüzde 50'sine ulaşmış olduk" diye konuştu.Hafta en az 4 kez evlerinde kırmızı et tükettiklerini belirten Cafer Kızıldaş ise evde et yemeninin keyfinin bir başka olduğunu özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezinin kırmızı et olduğunu vurguladı.