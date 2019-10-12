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Adana-pkk'ya eleman kazandıran şüpheli yakalandı

PKK'ya eleman kazandıran şüpheli yakalandıAdana'da terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı öne sürülen Mehmet E. (35) ve polise el yapımı patlayıcı atan Onur B. (19) yakaladı.

12.10.2019 11:58
PKK'ya eleman kazandıran şüpheli yakalandı
Adana'da terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı öne sürülen Mehmet E. (35) ve polise el yapımı patlayıcı atan Onur B. (19) yakaladı.
Terörle Mücadele ekipleri terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, kimsesiz, ailevi sorunları olan ve uyuşturucu bağımlısı kişileri kandırarak, PKK'ya eleman kazandırdığı tespit edilen Mehmet E.'yi Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde gözaltına aldı. Ayrıca aynı bölgede devriye gezen polis ekiplerine el yapımı patlayıcı atan ve patlayıcı üzerinde parmak izi saptanan Onur B.'yi yakalandı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Adana-pkk'ya eleman kazandıran şüpheli yakalandı

Adana, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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