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ADANA Plakasız park halindeki otomobil, polisi alarma geçirdi

Plakasız park halindeki otomobil, polisi alarma geçirdiADANA'da işlek bir caddeye park edilen plakasız otomobil, polisi alarma geçirdi.

10.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:00
Plakasız park halindeki otomobil, polisi alarma geçirdi
ADANA'da işlek bir caddeye park edilen plakasız otomobil, polisi alarma geçirdi. Yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, bir süre sonra aracın yanına gelen Hikmet Çakan, otomobili yeni aldığını, arızalanınca da yol kenarına park edip, işe gittiğini söyledi. Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde bugün saat 07.30 sıralarında yol kenarında park halinde plakasız otomobili görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, plakasız ve kapıları kitli otomobilin sahibine ulaşamayınca olay yerine özel eğitimli narkotik köpeği ve bomba imha uzmanı çağırıldı. Caddeyi çift yönlü trafiğe kapatan ekipler, araçta bomba ve uyuşturucu aradı. Yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
ARIZALANINCA BIRAKMIŞ
Bir süre sonra otomobilin yanına gelen Hikmet Çakan, aracı yeni aldığını ve bu yüzden plakaları da henüz taktıramadığını söyledi. Sabah işe giderken otomobilin arıza yaptığını anlatan Çakan, "Arızalanınca bırakıp, işe gittim, Bir saat falan oldu bırakalı. İşe geç kalıyordum, dükkanı açmam lazımdı" dedi. Polis , Çakan'a cezai işlem uyguladı. ADANA Plakasız park halindeki otomobil, polisi alarma geçirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel
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