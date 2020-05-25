ADANA Polis ekiplerinden helikopterli denetiminde 'Ramazan Bayramı' anonsu

Polis ekiplerinden helikopterli denetiminde 'Ramazan Bayramı' anonsuADANA'da polis, havadan ve karadan sokağa çıkma kısıtlaması denetiminin sürdürdüğü sırada helikopter ile anons yaparak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

25.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:32
Polis ekiplerinden helikopterli denetiminde 'Ramazan Bayramı' anonsu
ADANA'da polis, havadan ve karadan sokağa çıkma kısıtlaması denetiminin sürdürdüğü sırada helikopter ile anons yaparak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Adana'da da polis, kısıtlamanın yürürlüğe girdiği cumartesi gününden itibaren kent için kontrol noktaları kurarak denetimlerini sürdürüyor. Bugün de Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, Trafik Şube Müdürlüğü ve bekçiler havadan ve karadan kısıtlamaya uyulup uyulmadığını denetledi. Havadan yapılan denetleme sırasında ekipler helikopterden anons yaparak Adanalıların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Polis, kısıtlama boyunca denetimlerini sürdürecek.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
ADANA Polis ekiplerinden helikopterli denetiminde ’Ramazan Bayramı’ anonsu

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Adana, Polis, Güncel, Haber

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