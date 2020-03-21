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ADANA Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardıADANA'da polis, vatandaşları, kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp, 'koronavirüs testi uygulayacağız' diyerek dolandırıcılık ve hırsızlık yapan kişilere karşı uyardı.

21.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:58
Polis , koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
ADANA'da polis, vatandaşları, kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp, 'koronavirüs testi uygulayacağız' diyerek dolandırıcılık ve hırsızlık yapan kişilere karşı uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşlara broşür dağıtarak, "Kendilerini sağlık görevlisi tanıtıp, vatandaşlara korona testi yapıyoruz diyerek dolandıran kişilere inanmayın. Hiçbir kamu görevlisi vatandaştan para almaz. Bu dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Bu kişiler aynı zamanda girdikleri evlerden hırsızlık yapıyorlar" uyarısında bulundu.
Vatandaşların teşekkür ettiği polislerin, broşür dağıtımı sırasında maske ve eldiven taktıkları görüldü.
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ADANA Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı

Kaynak: DHA

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ADANA Polis, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Polis, Güncel

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