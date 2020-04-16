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ADANA Polis, pazarda sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı

Polis, pazarda sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardıADANA'da, koronovirüs önlemleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralına uymayadan semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlar polis tarafından uyarıldı.

16.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:36
Polis , pazarda sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı
ADANA'da, koronovirüs önlemleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralına uymayadan semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlar polis tarafından uyarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan semt pazarlarında denetime çıktı. Pazarda koronovirüs önlemleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kurallarına uymayadan alışveriş yapan vatandaşlar ekipler tarafından uyarıldı. Ayrıca yoğunluğu önlemek amacıyla yine pazar girişlerinde bulunan görevliler, vatandaşları içeriye tek tek aldı. Belediye ekipleride maskesiz gelen kişilere maske dağıtarak ellerini dezenfekte etmelerini istedi. ADANA Polis, pazarda sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel
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