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Adana polis, sahte hesap açıp dolandırıcıyı yakaladı

Polis, sahte hesap açıp dolandırıcıyı yakaladıADANA'da, alışveriş sitesi üzerinde anlaştığı 3 kişinin oyun konsollarını parasını vermeden alıp kaçan Ümit S. (37), müşteri gibi davranan polisleri de dolandırmak isterken suçüstü yakalandı.

08.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:20
, sahte hesap açıp dolandırıcıyı yakaladı
ADANA'da, alışveriş sitesi üzerinde anlaştığı 3 kişinin oyun konsollarını parasını vermeden alıp kaçan Ümit S. (37), müşteri gibi davranan polisleri de dolandırmak isterken suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Can G. (22), Mesut T. (29) ve Mehmet T.'nin (20) alışveriş sitesi üzerinden satışa çıkardıkları oyun konsollarının çalındığı ihbarını aldı. Soruşturmayı genişleten polis, şüphelinin oyun konsollarını satmak isteyen kişilerle irtibata geçtiğini daha sonra adresini verdiği apartman girişinde buluştuktan sonra, 'Ben çocuğuma süpriz yapacağım, evim 5'inci katta sen oyun konsolunu bana ver yukarı çıkıp parasını getireyim' dediğini ortaya çıkardı. Bir süre kapı girişinde bekleyen vatandaşların asansörle 5'inci kata çıktığını gözetleyen şüphelinin binadan kaçtığı anlaşıldı. Çevrede güvenlik kamerası görüntüleri olmaması üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için sahte müşteri profili açıp 'Satılık oyun konsolu' ilanı verdi. Bir süre sonra müşteri sandığı polislere mesaj atan şüpheli buluşma adresi verdi. Şüpheli, müşteri sandığı polise, "Sen burada bekle evim 7'inci katta, bana konsolu ver, yukarından parasını getireyim' dedi. Bunun üzerine Ümit S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen Ümit S. oyun konsollarını sattığını söyledi.
Ümit S. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Adana polis, sahte hesap açıp dolandırıcıyı yakaladı

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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