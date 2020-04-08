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ADANA Polis vatandaşı uyarmaya devam ediyor

Polis vatandaşı uyarmaya devam ediyorADANA'da polis, koronavirüs salgını için alınan önlemler kapsamında park, durak ve toplu taşıma araçlarında vatandaşları sosyal mesafeyi korulamaları için uyarmaya devam ediyor.

08.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:23
Polis vatandaşı uyarmaya devam ediyor
ADANA'da polis, koronavirüs salgını için alınan önlemler kapsamında park, durak ve toplu taşıma araçlarında vatandaşları sosyal mesafeyi korulamaları için uyarmaya devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Polis, megafonla anons yaparak, 'Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır' uyarısı yaptı.
Ayrıca park, durak ve toplu taşıma araçlarında vatandaşlar sosyal mesafeyi korulamarı için uyarıldı. ADANA Polis vatandaşı uyarmaya devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel

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ADANA Polis vatandaşı uyarmaya devam ediyor
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Haberler ›› Güncel ››ADANA Polis vatandaşı uyarmaya devam ediyor - Haberler

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