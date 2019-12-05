Adana polisi, çocukları kazalardan korumak için aileleri uyardı

Adana
'da polis ekipleri, son bir ayda 3 çocuğun araç çarpması sonucu ölmesi üzerine, sokakları gezerek aileleri uyardı.
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kentte üç çocuğun sokakta oyun oynadığı sırada araç çarpması sonucu ölmesi nedeniyle, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne, toplumda farkındalık oluşturmak için çalışma başlatılması talimatını verdi.
Bunun üzerine ekip, çocukların evde ve sokakta karşılaşabilecekleri kazalara karşı tedbirlere yer verilen broşürleri, sokakları gezerek vatandaşlara dağıttı.
Ekip, çocuklarla da sohbet edip dışarıda kendilerini bekleyen tehlikelere karşı onları uyardı.