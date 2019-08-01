Haberler» 3. Sayfa» Haber

Adana polisi fidyecileri yakalayıp çocuğu kurtardı

Adana'da 13 yaşındaki bir çocuğu kaçırıp babasından fidye isteyen 2 şüpheli, gasp dedektiflerinin Şanlıurfa'da yaptığı operasyonla yakalandı.

01.08.2019 16:39 Adana polisi fidyecileri yakalayıp çocuğu kurtardı
Adana'da 13 yaşındaki bir çocuğu kaçırıp babasından fidye isteyen 2 şüpheli, gasp dedektiflerinin Şanlıurfa'da yaptığı operasyonla yakalandı. Kurtarılan çocuk ailesine teslim edildi.

Olay geçtiğimiz Salı günü Sarıçam ilçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Zeynel Abidin A. (47) ve Hüseyin A. (45) Esad rejiminden kaçarak Adana'ya yerleşen Ahmad Haj'ın 13 yaşındaki oğlu Abdurrahman Haj'ı kaçırdı. Baba Haj'a telefon açan fidyeciler, "Oğlun elimizde 20 bin dolar para bulmazsan oğlunu öldürürüz" dedi.

Oğlunun kaçırıldığını öğrenen baba Haj, Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek Gasp Büro Amirliği'ne başvurdu. Ekipler, yaptığı çalışmada fidye isteyen Zeynel Abidin A. ve Hüseyin A.'nın Şanlıurfa'da olduğunu tespit etti. Gasp polisleri gerçekleştirdiği operasyonla zanlıları yakalayarak çocuğu kurtardı. Çocuk ailesine teslim edildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Adana'ya getirildiği öğrenildi. - ADANA

Şanlıurfa, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:08   Ağabeyi tarafından öldürülen Yunus Emre'ye son görev
19:06   Çoruh Nehri'ne düştüğü tahmin edilen teknisyen ölü bulundu
19:04   Adıyaman'da kaçak nargile tütünü operasyonu
18:59   Elektrik akımına kapılan genç taraftar toprağa verildi
18:52   Yemen'deki saldırıda ölü sayısı 40'a yükseldi
18:52   Çaldıkları rögar kapaklarını satamadan yakalandılar
18:47   Karaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü