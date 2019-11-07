Haberler » Güncel » Adana polisi kök hücre kampanyasına destek olacak

Adana polisi kök hücre kampanyasına destek olacak

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kök hücre bağışçısı kazanımı için Türk Kızılayı'nın sürdürdüğü kampanyaya destek vereceklerini belirtti.

07.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:12 Adana polisi kök hücre kampanyasına destek olacak
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kök hücre bağışçısı kazanımı için Türk Kızılayı'nın sürdürdüğü kampanyaya destek vereceklerini belirtti.
Kentte yakın zamanda ilik nakli olan Ayaz Atalay (6), İbrahim Miran Özkan (7) ve Cezayir uyruklu Abdul Mumin (9) Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel ile birlikte İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti.
Aktaş, ziyarete katılan çocukları kapıda karşıladı.
Dernek Başkanı Yücel, ziyaret sırasında lösemi hastalığı ve tedavisi için kök hücre bağışının önemine dikkati çekti.
Emniyet Müdürü Aktaş, Adana Emniyeti olarak lösemili çocuklara destek vermek amacıyla bir kampanya başlatacaklarını belirtti.
Bu kampanya ile Türk Kızılayı aracılığıyla kan bağışında bulunacaklarını kaydeden Aktaş, "İnşallah bundan sonra bu hastalığa yakalananların iyileşmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Aktaş, yakından ilgilendiği çocuklara polis kıyafeti ve çeşitli hediyeler verdi.

Türk Kızılayı, Zafer Aktaş, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:06   Bir adımla 2 bin 200 yıllık zaman yolculuğu
11:06   Birlik Haber-Sen, kamu çalışanının gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini istedi
11:06   Jandarmanın dedektör köpekleri terörle mücadelede önemli görev üstleniyor
11:06   Zeytinburnu'nda gasp iddiası
11:05   Aksaray Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama
10:59   Emekliye ikinci tazminat hakkı!
10:56   Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili olarak MEB soruşturma başlattı
10:32   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki: Bu yanlıştan dönmeleri gerekiyor
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
10:24   Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çekilmedi, Suriye Milli Ordusu'ndan 11 şehit var
7.11.2019 11:07:26