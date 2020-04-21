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ADANA Polisten broşürlü banka dolandırıcılığı uyarısı

Polisten broşürlü banka dolandırıcılığı uyarısıADANA'da polis, banka dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.

21.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:39
Polisten broşürlü banka dolandırıcılığı uyarısı
ADANA'da polis, banka dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan bankaların önünde bekleyen vatandaşlara yönelik çalışma yaptı. Hazırlanan bilgilendirme broşörleriyle vatandaşları banka dolandırıcılarına karşı uyaran ekipler, özellikle emeklilerin dikkatli olmasını istedi. Polis, banka önünde beklerken sosyal mesefa kuralına dikkat edilmesini söyleyerek, "Özellikle emekli maaşlarını ATM'lerden çekmek isteyen vatandaşların yanına gelen dolandırıcılar, yardım bahanesiyle vatandaşların banka kartını el çabukluğuyla değiştirerek hesaplardaki paraları çekiyor. Banka görevlisi dışında hiç kimseye güvenmeyin" dedi.
Daha sonra hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca 'Evde kal' projesiyle evinde bulunan kişilerin yine sosyal medya ve internet dolandırıcılarına karşı da dikkatli olmaları istendi. ADANA Polisten broşürlü banka dolandırıcılığı uyarısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Banka, Polis, Güncel
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