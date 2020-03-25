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ADANA Polisten koronavirüs dolandırıcılarına karşı broşürlü uyarı

Polisten koronavirüs dolandırıcılarına karşı broşürlü uyarıADANA İl Emniyet Müdürlüğü, kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp, 'koronavirüs testi uygulayacağız, virüs aşısı çıktı' diyerek dolandırıcılık ve hırsızlık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

25.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:29
Polisten koronavirüs dolandırıcılarına karşı broşürlü uyarı
ADANA İl Emniyet Müdürlüğü, kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp, 'koronavirüs testi uygulayacağız, virüs aşısı çıktı' diyerek dolandırıcılık ve hırsızlık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı hazırladığı broşürleri dağıttı. Polis bu kişilerin girdikleri evlerden hırsızlık yaptığını anlattı. Broşür dağıtımı sırasında ekiplerin, maske ve eldiven takarak sosyal mesafelerini korudukları görüldü. Ayrıca uygulama sırasında sokakta dolaşan 72 yaşındaki bir vatandaş, dışarı çıkmaması konusunda uyarıldıktan sonra evine bırakıldı.
'BU KİŞİLERE İNANMAYIN'
Özellikle dolandırıcılık konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten polisler, şu uyarılarda bulundu:
"Kötü niyetli kişiler evlere gelerek 'koronavirüs aşısı çıktı veya size virüs testi yapıyoruz' diyerek sizden para alıyor. Kendilerini sağlık görevlisi tanıtıp, vatandaşlara 'korona testi yapıyoruz' diyerek dolandıran kişilere inanmayın. Hiçbir kamu görevlisi vatandaştan para almaz. Bu dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Sağlığa zararlı ürünleri sizlere satarak para talep ediyor. Bu kişilere kesinlikle inanmayın."
Dağıtılan broşürü alan vatandaşlar teşekkür ederek, polislerin yaptığı çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
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ADANA Polisten koronavirüs dolandırıcılarına karşı broşürlü uyarı

Kaynak: DHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Güncel

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