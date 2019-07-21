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ADANA POLİSTEN KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNE 'İNTERNET' UYARISI

ADANA'da polis, kent genelinde camilerde Kuran kursuna gelen öğrencilere internetin doğru kullanımı hakkında bilgi verdi.

21.07.2019 13:22
ADANA'da polis, kent genelinde camilerde Kuran kursuna gelen öğrencilere internetin doğru kullanımı hakkında bilgi verdi.
İl Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, öğrencilerin interneti doğru kullanması için çalışma başlattı. Camilerde Kuran kursuna gelen öğrencilere bilgisayar ve internetin faydalı kullanılması hakkında semire veren polisler, zararlı oyun ve videolardan uzak durulması istendi. Seminerin ardından öğrencilere, çeşitli hediyeler dağıtıldı. Uygulamanın yaz boyu süreceği açıklandı. ADANA POLİSTEN KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNE 'İNTERNET' UYARISI
Kaynak: DHA
Kuran-ı Kerim, Polis, Güncel

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