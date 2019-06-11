ADANA Pozantı'da el emeği göz nuru ürünler sergilendi

Pozantı
'da el emeği göz nuru ürünler sergilendi
ADANA'nın Pozantı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi etkinliğinde el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Atatürk
Kültür Merkezinde gerçekleşen yıl sonu sergisine Kaymakam Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Çay
, Emniyet Müdürü Fatih
Uyguralp, Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kursiyerler katıldı. Pozantı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, kursiyerlerce yapılan eserlerin sergilendiği etkinlikte, keman resitali, halk oyunları, karete gösterileri ile koro dinletileri de büyük bir beğeni ile izlendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Taytaş serginin açılışında yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler verdi ve yıl içerisinde açılan 141 kursla iki bin 110 kursiyere eğitim verildiğini söyledi. BAŞARI VARSA HERKESİN
Kaymakam Muammer Sarıdoğan ise, Her yaştan kursiyerimizin el emeği, göz nuru olarak bir emeğin karşılığında ortaya çıkardıkları nadide eserlere baktıkça öğrenmenin yaşının ve sınırının olmadığını da hep birlikte görüyoruz. Bu nedenle öncelikle yılsonu sergisinde eserlerini sergileyen birbirinden kıymetli kursiyer kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ortada bir başarı varsa herkesindir dedi.
Kaynak: DHA
Güncel