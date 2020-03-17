ADANA POZANTI KARAYOLUNDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TRAFİK DURDU
(Tür: Yurt)
17.03.2020 09:13 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:14
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ADANA POZANTI KARAYOLUNDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TRAFİK DURDU
Etiketler : Güncel
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