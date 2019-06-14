14.06.2019 10:29
Haberler»Güncel » Haber

ADANA Psikiyatri uzmanından 'karne' uyarısı

Psikiyatri uzmanından 'karne' uyarısıAdana'da psikiyatri uzmanı Erdem Önder Sönmez, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikle verilen karnenin bir yılın değerlendirilmesi olarak görüldüğünü belirtti.

Psikiyatri uzmanından 'karne' uyarısı
Adana'da psikiyatri uzmanı Erdem Önder Sönmez, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikle verilen karnenin bir yılın değerlendirilmesi olarak görüldüğünü belirtti.
2018-19 eğitim öğretim yılı, 18 milyon öğrencinin karnesini alması ile bugün tamamlanacak. Karne alacak öğrencilerin velilerine uzmanından uyarılar geldi. Psikiyatri uzmanı Erdem Önder Sönmez, Veliler, karneleri öğrencilerin başarısı olarak görmemeli dedi. Bazı öğrencilerin karneleriyle mutlu olacağını bazılarının da üzeleceğini belirten Erdem Önder Sönmez, Aileler, karnelerde notları sadece öğrencilerin değil kendilerinin de bir nevi ilgi değerlendirmesi olarak görmeliler. Karnede alınan notlara çocuklarımıza herhangi bir baskı kötü söz söylenmemeli. Eksik olan derslere yönelik strateji geliştirilmeli. Çocuğa güven verilmeli dediADANA Psikiyatri uzmanından 'karne' uyarısı
Kaynak: DHA
adana, önder sönmez, er, psikiyatri, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:36 "PKK, apaçık terör örgütüdür"
11:36 Bakan Çavuşoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu
11:36 Van'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
11:36 Gümüşhane'de doğal sit alanına taş ocağına tepki
11:35 Samsun'da sosyal medyadan silah ticaretine 3 gözaltı
11:35 Çocuklara hayallerindeki oyuncakları yapıp, hediye ettiler
11:35 Polisten çocuklara karne sürprizi
11:35 Suat Kaya, Akhisarspor yolunda
11:35 "Tarihin sıfır noktası" bayramda binlerce ziyaretçi çekti
11:34 AKEDAŞ kesintisiz otomasyona geçti
11:34 Çobanlık yapan iki kardeşe, merada karne sürprizi
11:34 Toyota Türkiye, 13 bin öğrenciyi bilinçlendirdi
11:34 Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi
11:34 Kerkük saldırısının 2 faili daha yakalandı