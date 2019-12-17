Adana Rakı Festivali nedir? Kebap ve Şalgam Festivali neden iptal edildi!

Halkın katılımıyle her geçen yıl büyük çapta bir şölen halini alan Adana Rakı Festivali, tepkilerin ardından adını Kebap ve Şalgam Festivali olarak değiştirdi. Halkın organize ettiği bir festivaldir ve 2010 yılından bu yana Büyük Saat'te kutlanır.

KEBAP VE ŞALGAM FESTİVALİ TARİHİ

Adana'nın tarihî bölgeleri arasında yer alan, Türkiye'nin en büyük saat kulesi Tarihî Büyük Saat Kulesinde her yıl Kebap ve Şalgam Festivali düzenlenir. Saat'in çevresinde eskiden kuş pazarı olarak bilinen Tarihî Kazancılar Çarşısı yer alıyordu. Burası Adana kebabının bulunduğu ve ciğerle kahvaltı geleneğinin başladığı yerdir. 2006 yılından itibaren Adanalı iş adamı ve fotoğrafçı Cengiz Taltekin ve arkadaşları her yıl aralık ayının ikinci cumartesi söz konusu bölgede bir araya gelerek rakılı ve kebaplı sohbetler düzenlerlerdi. Dünya Rakı Günü ismini ise buradan alır.

Gelenek halini alan bu buluşmalar her geçen yıl artarak sürdü ve 2010 yılından bu yanafestivale dönüştü. 2014 yılına gelindiğinde festivale katılan kişi sayısı 20.000'e ulaştı. Git gide büyüyen Rakı Festivali, 2015 yılında Adana Valiliği tarafından yasaklandı ancak halk buna rağmen sadece Büyük Saat bölgesinde değil şehrin birçok bölgesinde festivali kutladı.

Her yıl düzenli olarak kutlanmaya başlayan festivaln adı değiştirilerek Kebap ve Şalgam Festivali yapıldı. Festivalin yasaklanması kutlamalı durdurmadı ve daha büyük katılımla sürdü. 2016 ve 2017 yıllarında sorunsuz şekilde festival kutlanabildi. 2018 yılında tekrar yasaklandı.

KEBAP VE ŞALGAM FESTİVALİNİ KİM DÜZENLİYOR?

Şehirdeki çoğu restoran ve meyhane o güne özel menüler ve canlı müzik programları düzenliyor. Büyük Saatin olduğu dölgede uzun masalar kurulup halkın iç içe, samimi bir ortamda yöresel lezzetin keyfini çıkarması sağlanıyor. Bazı belediyeler destek verse de özel bir festival programı, festival alanı, kortej gibi girişimler yok. Söz konusu festival tamamen halk girişimiyle meydana gelmiştir.

KEBAP VE ŞALGAM FESTİVALİ NE ZAMAN?

Dünya Rakı Haftası olarak birçok sayfada yer alsa da festivalin asıl adı Dünya Rakı Günü'dür. Bu festival bir gündür ve her sene aralık ayının ikinci cumartesi düzenlenir. Ancak şu an resmi adı Kebap ve Şalgam Festivali'dir.

FESTİVAL NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Valilik, halkın can ve mal güvenliğini gerekçe göstererek 2019 Adana Kebap ve Şalgam Festivali kutlamalarını iptal ettiğini duyurdu. Açıklama ise şöyle: ''Bilindiği gibi vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamaları, genel sağlığın, kamu düzeni ve güvenliği ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması Devletimizin asli görev ve sorumlulukları arasında bulunmaktadır.

Bu çerçevede,bazı terör örgütleri ile art niyetli kişi ve gruplarca festivale katılan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin tehlikeye sokulabileceği ve bu yolla kamu düzeni ve güvenliğini bozmaya yönelik eylemlerde bulunabilecekleri değerlendirildiğinden söz konusu etkinlik Valilik Makamı tarafından iptal edilmiştir.''