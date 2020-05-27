ADANA Ramazan Bayramı'nda uyuşturucu operasyonu 70 gözaltı

Ramazan Bayramı'nda uyuşturucu operasyonu: 70 gözaltıAdana'da Ramazan Bayramı süresince uyuşturucu suçlarını engellemek için operasyon düzenleyen polis ekipleri, 70 şüpheliyi gözaltına aldı.

27.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:53
Ramazan Bayramı'nda uyuşturucu operasyonu: 70 gözaltı
Adana'da Ramazan Bayramı süresince uyuşturucu suçlarını engellemek için operasyon düzenleyen polis ekipleri, 70 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarını engellemek için Ramazan Bayramı süresince çalışmalarını sürdürdü. Polis, merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki 31 mahallede toplam 41 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla 25 şüpheli, aralarında uyuşturucu madde kullandığı ve kullanımına özendirdiği ve Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 45 şüpheliyle birlikte toplam 70 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aralamalarında toplam 1 kilo 828 gram bonzai, 128 gram esrar, 5 gram kokain, 1 gram eroin, 2199 uyuşturucu hap, 145 kök Hint keneviri, av tüfeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 305 lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
ADANA Ramazan Bayramı’nda uyuşturucu operasyonu 70 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Polis, Güncel, Haber

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