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Adana restorandaki cinayetin nedeni 'selamlaşma' çıktı

Restorandaki cinayetin nedeni 'selamlaşma' çıktıAdana'da, Hamit Tezcan'ı (29) restoranın önünde başından ve kalbinden bıçaklayıp öldüren Abdülkadir Ay (22), tutuklandı.

26.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:50
Restorandaki cinayetin nedeni 'selamlaşma' çıktı
'da, Hamit Tezcan'ı (29) restoranın önünde başından ve kalbinden bıçaklayıp öldüren Abdülkadir Ay (22), tutuklandı. Ay'ın ifadesinde, Tezcan'ı selamını almadığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Olay, 22 Kasım'da ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabasıyla restorana giden Abdülkadir Ay ile burada bulunan arkadaşı Muhsin Uluca ve beraberindeki Hamit Tezcan ve Şahin Sinar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ay, iş yeri önünde Tezcan'ı kalbinden ve başından, Şahin Sinar'ı ise karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Tezcan ve Sinar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tezcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından Abdülkadir Ay'ı kısa sürede yakaladı.
Abdülkadir Ay'ın emniyetteki ifadesinde, arkadaşı Muhsin Uluca ve beraberindekilere selam verdiğini, bu sırada cep telefonuyla oynayan Hamit Tezcan'ın selamını almayınca tepki gösterdiğini, çıkan kavgada da bıçakladığını söylediği belirtildi.
Adana restorandaki cinayetin nedeni 'selamlaşma' çıktı

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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