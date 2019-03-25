Adana Rottweiler'ın Saldırdığı 2 Yaşındaki Almila Ölümden Döndü

Rottweiler'ın saldırdığı 2 yaşındaki Almila ölümden döndü (EK)
3)'OLAYIN İLK GÜNÜNDEN BERİ AİLENİN YANINDAYIZ'
Almila Tunca
'ya saldıran köpeğin sahibi U.A'nın ailesi Tunca ailesinin bazı iddialarını kabul etmediklerini söyledi. Olayla ilgili açıklama yapan U.A'nın ağabeyi Onur A., olay günü kardeşinin köpekle sahilde gezmediğini ve köpeklerinin bahçeden kaçarak gittiğini kardeşinin de peşinden koştuğunu söyledi. Ağabey Onur A. Yıllardan köpeğimiz Dark bizimle. Hiçbir şekilde saldırganlık gösteren bir hayvan değildi. Biz de olayın derin üzüntüsü içindeyiz ve şoktayız. Fakat Tunca Ailesi'nin iddia ettiği gibi olay olduğunda kardeşimin müdahale etmediği, oradan kaçtığı iddiası doğru değil. Kardeşim bizzat köpeğin saldırısının durması için elini Dark'ın ağzına sokmuş. Hatta olay günü Adana Seyhan Devlet Hastanesi
'ne gidip tedavi oldu. Köpeğin burnunu dahi ısırmış saldırı sonlansın diye. Biz olayın ilk gününden itibaren ailenin yanında olmaya çalıştık. Almila'yı bizzat hastanede gidip ziyaret ettik. Küçük bir kızın canı yandı. Bizim buna duyarsız kalmamız mümkün mü Biz elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da hazırız. Ayrıca Tunca ailesinin iddia ettiği gibi köpeğimiz Dark şu an serbest bir biçimde dolaşmıyor. Hukuki bir kararla Adana Büyükşehir Belediyesi
'nin Barınağı'nda karantina altında. Biz de meydana gelen bu talihsiz olay için çok üzgünüz diye konuştu.
Adana, Tunca, Güncel
Kaynak: DHA