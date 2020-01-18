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Adana sahte 'polis, savcı, hakim' çetesine 17 tutuklama

Sahte 'polis, savcı, hakim' çetesine 17 tutuklamaADANA'da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis, savcı, hakim' olarak tanıtıp, 'Kimliğiniz terör örgütü mensuplarının eline geçti' diyerek 815 bin TL dolandıran 43 kişiden 17'si tutuklandı.

18.01.2020 08:49 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:06
Sahte 'polis, savcı, hakim' çetesine 17 tutuklama
ADANA'da telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis, savcı, hakim' olarak tanıtıp, 'Kimliğiniz terör örgütü mensuplarının eline geçti' diyerek 815 bin TL dolandıran 43 kişiden 17'si tutuklandı.
Adana'da Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis, hakim, savcı, asker' olarak tanıtarak, 'Kimliğiniz terör örgütü mensuplarının eline geçti' yalanıyla dolandırdığı öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için 13 Ocak'ta düğmeye basan ekipler, Şanlıurfa ve Adana'da eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda 3'ü kadın, 43 kişi gözaltına alındı. Aralarından özel bir bankanın güvenlik görevlisi Nadir T.'nin de bulunduğu şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Nadir T.'nin çete lideri Mustafa A. ve diğer üyeleri arayarak, bankada hesap bilgileri bulunan kişilerin iletişim adreslerini verdiği belirlendi. Ayrıca Nadir T.'nin bankaya gelen polisler hakkında çeteye bilgi aktardığı da saptandı. Toplamda 815 bin TL'lik vurgun yapan çetenin hesaplarına bloke konuldu. Çetenin hesabındaki 212 bin TL, dolandıran vatandaşlara teslim edildi.
'KONTÖR CUMA"NIN DAHA ÖNCE AYNI SUÇTAN TUTUKLANDIĞI BELİRLENDİ
Operasyonda yakalanan 'Kontör Cuma' lakaplı Cuma A.'nın daha önce aynı suçtan tutuklandığı ortaya çıktı. Cezaevindeyken karaciğer hastalığına yakalanan Cuma A.'nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ve karaciğer nakli olduğu tespit edildi. Tedavisi sürerken, tekrar dolandırıcılık yapan Cuma A.'nın Antalya'ya eşiyle birlikte hastaneye giderken havalimanında gözaltına alındığı bildirildi. Cuma A.'nın daha önce aynı suçtan 3 yıl önce yakalandığında sosyal medya hesabından, dolandırdığı kişilerin paralarıyla eğlenirken görüntülerini paylaştığı ortaya çıkmıştı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 17 kişi tutuklandı.
Adana sahte 'polis, savcı, hakim' çetesine 17 tutuklama

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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