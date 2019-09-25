Adana'da polis aracına düzenlenen bombalı saldırı anı kamerada

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.20'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 4 sivil, 1 polis memuru olmak üzere toplamda 5 kişi yaralanırken, zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Sabah saatlerinde meydana gelen patlama, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde trafiğin aktığı esnada yol kenarında bir patlama meydana geldiği görülüyor.

TERÖR BÜRODA GÖREVLİ 2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ise, yaptığı açıklamada "Şu an itibarıyla terör büroda görevli 2 Cumhuriyet savcımız olayın soruşturmasıyla ilgili görevlendirildi" ifadelerini kullandı.

VALİ DEMİRTAŞ: YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayla ilgili bilgi veren Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polis otobüsünün geçişi esnasında patlama meydana geldiğini, 1 polis ile yoldan geçen 4 vatandaşın yaralandığını duyurdu. Vali Demirtaş, "Yaralıların sağlık durumu iyi" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: ÖLÜM HABERİ GELMEDİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Habertürk yayınında yaptığı açıklamada, "Kiremithane Mahallesi'ne yakın bir yerde olay yeri. Bizde şimdi olay yerine gidiyoruz. Tam olarak ne olduğunu öğreneceğiz. Araçta kaç kişi var bilmiyorum. Bir bombalı saldırı. Yaralılar var. Ölüm haberi gelmedi. Umarım olmaz" ifadelerini kullandı.