Adana şalgamı coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Adana şalgamına, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi verildi.

11.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:04
Adana şalgamına, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi verildi.
Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, ATOSEV Tesisleri'nde düzenlenen törende, kebaptan sonra şalgama da tescil almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Adana'nın değerli birçok ürününün olduğunu ifade eden Menevşe, "Bunları güvenilir bir ürün olarak lanse etmek ancak böyle tescille olabiliyor. Bu sayede bu ürünler markalaşacak. Adana, bu ürünleri markalaştırmasıyla birlikte marka şehir olacak. Bunları değerlendirebilirsek ekonomik anlamda da büyük bir fayda elde etmiş olacağız." diye konuştu.
Menevşe, şırdan, analı kızlı, halka tatlı, içli köfte, aşlama, bici bici, taş kadayıfı ve karakuş tatlısı için de tescil çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahaddin Nas da Türkiye dışında başka yerde üretilmeyen şalgamın alınan tescille değerinin daha da arttığını söyledi.
Alınan belgeyle ürünün yurt dışında tanıtımının daha rahat yapılabileceğini vurgulayan Nas, tescil sayesinde ürünün daha çok gelişeceğini, ihracatının artacağını belirtti. Adana şalgamı coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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