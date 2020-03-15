ADANA Şalvarında sakladığı yeşil reçeteyle alınan ilaçları satarken yakalandı
Şalvarında sakladığı yeşil reçeteyle alınan ilaçları satarken yakalandıADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 495 gram bonzai ile yeşil reçeteyle satılan 22 hap ele geçirildi.
15.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:13
Şalvarında sakladığı yeşil reçeteyle alınan ilaçları satarken yakalandı
ADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 495 gram bonzai ile yeşil reçeteyle satılan 22 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden, 4'ü tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Kudret B. (57) adlı kadının, şalvarının cebine sakladığı yeşil reçeteyle satın alınan hapları satarken yakalandığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerine bağlı Gülpınar, Sinanpaşa , Dedekorkut, Yeşilyurt ve Hürriyet mahallelerinde 'torbacı' olarak tabir edilen ve sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. 495 gram bonzai ile yeşil reçeteyle satılan 22 hap ele geçirildi.
Sinanpaşa Mahallesi'nde yakalanan Kudret B.'nin şalvarının cebinden yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu amaçlı kullanılan 14 hap ve 2 bin 355 lira çıktı. Bir işte çalışmadığı öğrenilen Kudret B., parayı nereden aldığını ise ifadesinde söyleyemediği kaydedildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüphelilerden Kudret B. ile Turgay Ç. (30), Abdurrahman A. (32) ve Sinan B. (29) tutuklandı. Engin Y.'ye (19) ev hapsi cezası verilirken, Enis B. (20) adli kontrol şartıyla, Serhat G. (21) ise savcılıktan serbest kaldı.
ADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 495 gram bonzai ile yeşil reçeteyle satılan 22 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden, 4'ü tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Kudret B. (57) adlı kadının, şalvarının cebine sakladığı yeşil reçeteyle satın alınan hapları satarken yakalandığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerine bağlı Gülpınar, Sinanpaşa , Dedekorkut, Yeşilyurt ve Hürriyet mahallelerinde 'torbacı' olarak tabir edilen ve sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. 495 gram bonzai ile yeşil reçeteyle satılan 22 hap ele geçirildi.
Sinanpaşa Mahallesi'nde yakalanan Kudret B.'nin şalvarının cebinden yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu amaçlı kullanılan 14 hap ve 2 bin 355 lira çıktı. Bir işte çalışmadığı öğrenilen Kudret B., parayı nereden aldığını ise ifadesinde söyleyemediği kaydedildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüphelilerden Kudret B. ile Turgay Ç. (30), Abdurrahman A. (32) ve Sinan B. (29) tutuklandı. Engin Y.'ye (19) ev hapsi cezası verilirken, Enis B. (20) adli kontrol şartıyla, Serhat G. (21) ise savcılıktan serbest kaldı.
Kaynak: DHA
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