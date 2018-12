Adana Şampiyon Dansçının, Ölmeden Önceki Son Dans Görüntüsü ve Fotoğrafı Ortaya Çıktı

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:32



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:32

Şampiyon dansçının, ölmeden önceki son dans görüntüsü ve fotoğrafı ortaya çıktı Adana 'da kaldığı 4'üncü kattaki evin balkonundan düşerek ölen Türkiye Salsa Şampiyonu, Avrupa ve dünya 3'üncüsü Can Demir 'in, ölmeden saatler önce partneri Melis Sahra Katılmış ile yaptığı son dansın görüntüleri ile hayranlarıyla çekildiği hatıra fotoğrafı ortaya çıktı. Bir dans okulunun etkinliğinde sahne almak için Adana'ya gelen Can Demir, cumartesi akşamı dans gösterisinin ardından ekibiyle birlikte arkadaşının merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Saat 06.00'a kadar arkadaşlarıyla sohbet eden Demir, daha sonra "Babama iyi bakın, hala ondan harçlık alarak yaşıyorum" diyip, hava almak için çıktığı evin balkonundan aşağı düştü. Evdeki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, Avrupa ve dünya üçüncülüğü bulunan Demir'in öldüğü belirlendi. Demir'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu 'nun morguna kaldırıldı. SEVGİLİSİNİN FERYADI YÜREK BURKTUOğlu'nun cenazesini almak için Muğla 'dan Adana'ya gelen baba Asım Demir, oğlunun sevgilisi ve dans partneri Melisa Sahra Katılmış ile morga girerek teşhiste bulundu. Morg çıkışı sinir krizi geçiren Melisa Sahra Katılmış, "O ölmedi. Ben onsuz yaşayamam. Morgda buz kesilmişti. Ben onu yaşatacağım. Ameliyat ettireceğim, o ölmedi" diye feryat edip, gözyaşı döktü. Otopsisi tamamlanan Cem Demir 'in cenazesinin babası tarafından teslim alınıp, son yolculuğuna uğurlanmak için Bodrum 'a götürüldü. Daha önce ünlü sanatçı Tarkan 'ın klibinde de oynadığı ortaya çıkan Cem Demir'in cumartesi akşamı sevgilisi Melis Sahra Katılmış ile yaptığı son dansın görüntüleri ve gösterinin ardından hayranlarıyla çekildiği hatıra fotoğrafı ortaya çıktı. Demir'in ölmeden saatler önce izleyenlerin alkışları eşliğinde sevgilisi Katılmış ile son dansını yaptığı görüldü.