Haberler » Güncel » Adana şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haber

Adana şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldüADANA'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Muharrem Yıldızlı (42), olay yerinde hayatını kaybetti.

16.11.2019 21:58 | Son Güncelleme: 16.11.2019 21:59
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
ADANA'nın ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Muharrem Yıldızlı (42), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Sıkıntı Caddesi üzerinde meydana geldi. Muharrem Yıldızlı yönetimindeki 80 FB 557 plakalı otomobil, Kozan istikametinden Damyeri köyüne gittiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 çocuk babası sürücü Muharrem Yıldızlı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yıldızlı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Adana şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Polis, Kozan, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:15 İran'da göstericiler Tahran'ın giriş-çıkış yollarını kapattı
23:15 Beşiktaş'ta 1 kişiyi bıçaklayan valeler gözaltına alındı.
23:12 BEŞİKTAŞ'TA 1 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN VALELER GÖZALTINA ALINDI
23:11 Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında iki günde iki yangın
23:10 Hamas: "UNRWA'nın görev süresinin uzatılması Filistin meselesinin haklılığını gösteriyor"
16.11.2019 23:16:56