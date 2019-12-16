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Adana sarıçam'da yol çilesi

Sarıçam'da yol çilesiAdana'nın merkez Sarıçam ilçesinde şiddetli sağanak yağışın ardından yollar çamur deryasına döndü.

16.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:39
'da yol çilesi
'nın merkez Sarıçam ilçesinde şiddetli sağanak yağışın ardından yollar çamur deryasına döndü. Vatandaşlar, yol çilesinden biran önce kurtulmak istediklerini söyledi.
Merkez Sarıçam ilçesinde son günlerde etkisini gösteren yağışlı havadan dolayı içi su dolu çukurlar ve çamur oluştu. Yoldan geçen araçlar çukurlu alanlara batıp çıkarak ilerlemeye çalıştı. Çamur deryasına dönen yollarda yayaların geçişleri de çileye döndü.
Araçlarının yolların durumundan dolayı içi su dolu çukurlara girdikçe arızalandığını ve 2 güne bir oto tamircisine gitmek zorunda kaldıklarını söyleyen minibüs şoförü Ali Yılmaz, Sarıçam'da yıllardar yol çilesi çekiyoruz. Belediyenin artık bu yolları düzeltmesini istiyoruz. Mağdur olduk. İşimizin aksamasından ziyade canımız da tehlikeye giriyor dedi.
Adana sarıçam'da yol çilesi

Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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