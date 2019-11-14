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Adana sarımazı çevre yolu'na asfalt

Sarımazı Çevre Yolu'na asfaltAdana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi'nin işbirliği ile alt yapı çalışmaları tamamlanan Sarımazı Çevre Yolu'na 5 kilometre uzunluğunda sathi kaplama asfalt yapıldı.

14.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:52
Çevre Yolu'na asfalt
Adana Büyükşehir Belediyesi ve Belediyesi'nin işbirliği ile alt yapı çalışmaları tamamlanan Sarımazı Çevre Yolu'na 5 kilometre uzunluğunda sathi kaplama asfalt yapıldı.
Yatırım, üretim ve dış satımı artıran Serbest Bölge, ülke ekonomisine yön veren Enerji İhtisas Bölgesi, BOTAŞ, Toros Gübre ve Ceyhan Organize Sanayi gibi önemli ekonomik kuruluşlara giden Sarımazı Çevre Yolu asfaltla buluştu. Yol çalışmaları tamamlandığında ülke ekonomisinde önemli rol oynayan sanayi kuruluşlarının D-400 karayoluna bağlantısı sağlanmış olacak.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Sarımazı Çevre Yolu'nda yapılan çalışma sadece basit bir asfalt çalışması değil. Burada yapılan yol çalışması hem Ceyhan hem de ülke ekonomisine can verecek nitelikte. Ceyhan'ı her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da güçlü bir hale getirmek için çalışmalarımız devam edecekö dedi.
Adana sarımazı çevre yolu'na asfalt

Adana Büyükşehir Belediyesi, Sarımazı, Ceyhan, Güncel

Kaynak: DHA


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