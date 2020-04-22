Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ADANA Sebze-meyvede hal ve pazarda fiyat farkı

Sebze-meyvede hal ve pazarda fiyat farkıADANA Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, pazarlarda vatandaşın ürünleri 2 kat fiyat ödeyerek aldığını belirterek, "Koronavirüs salgınından dolayı ihracaat olmayınca sebze ve meyve iç piyasada kaldı.

22.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:44
Sebze-meyvede hal ve pazarda fiyat farkı
ADANA Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, pazarlarda vatandaşın ürünleri 2 kat fiyat ödeyerek aldığını belirterek, "Koronavirüs salgınından dolayı ihracaat olmayınca sebze ve meyve iç piyasada kaldı. Pazarlarda fiyatlar 2 katı, vatandaşın ucuza meyve-sebze yemesi için sadece hal esnafının değil market ve pazarların denetlenmesi gerekir" dedi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sebze ve meyve ihracaatı durunca ürünler iç piyasada kaldı. Adana 'daki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde soğan ve patatesin kilosu 1-2 TL, domatesin fiyatı 2 ila 4 TL'ye kadar düştü. Pazarlarda vatandaşın ürünleri 2 kat fiyat ödeyerek aldığını söyleyen Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Koronavirüs salgınından dolayı ihracaat olmayınca sebze ve meyve iç piyasada kaldı. Pazarlarda fiyatlar 2 katı, vatandaşın ucuza meyve-sebze yemesi için sadece hal esnafının değil market ve pazarların denetlenmesi gerekir. Ayrıca ürünlerin iç piyasada kalınca çürüme tehlikesi var. Semt pazarlarının yanında nöbetçi pazarlar olsaydı ürünlerimiz çürümezdi" dedi.
PAZARDA 2 KATI
Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 23-26 Nisan tarihleri arasında 31 ilde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar semt pazarlarına akın etti. Pazarda dometesin kilosunun 5-8 TL, soğanın 2-4 TL arasında olduğunu gören vatandaşlar, fiyatların yüksek olduğunu söyleyerek, "En çok tüketilen ürünlerin başında domates geliyor. En azından, aradaki komisyon farkının indirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Pazarcı esnafı da maliyetlerin yükseldiğini belirterek, havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların biraz daha düşeceğini belirtti. ADANA Sebze-meyvede hal ve pazarda fiyat farkı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ali Batman, Adana, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma, Acun’un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi Haberler
Şeyma, Acun'un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi
İran’dan Trump’ın ’Vur emri’ tehdidine askeri kanattan jet yanıt geldi Haberler
İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine askeri kanattan jet yanıt geldi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Haberler
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Müge Anlı için ’Evli bir adamdan hamile’ diyen eski eşi çark etti Haberler
Müge Anlı için "Evli bir adamdan hamile" diyen eski eşi çark etti
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Haberler ›› Güncel ››ADANA Sebze-meyvede hal ve pazarda fiyat farkı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:02: SUUDİ ARABİSTAN'DAN GETİRİLEN TÜRK VATANDAŞLARINI TAŞIYAN UÇAK, ERZURUM HAVALİMANI'NA İNDİ - Haber 18:02: Vatandaşın Türk bayrağı talebini Vali Sarıfakıoğulları karşıladı - Haber 18:00: Büyükşehir'den 23 Nisan'da gezici araçlarla mobil konser - Haber 18:00: Vefa Sosyal Destek Grubu, Adanalılara Türk bayrağı dağıtıyor - Haber 18:00: İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü: "ABD zorbalık etmek yerine kendisini koronavirüsten... - Haber 17:16: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak - Haber 17:02: Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:56: Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın - Haberler 16:45: Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti - Haber