Adana Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Adana için sandığa giden vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandı. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi MHP'den yana olmuştu. Peki, Adana seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Adana'da kim önde? Adana seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

ADANA 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için MHP'den Hüseyin Sözlü, Cumhur İttifakı kapsamında yarışacak. Millet İttifakı adına ise CHP'den Zeydan Karalar gösterildi. DSP adına Mehmet çağrı Bağatur, Vatan Partisi adına Hatice Nesrin Kılıçay ve SP adına Muhammet Çelebi Keyhıdır, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Sandıklar %27,63 oranında açıldı . Yerel seçim sonuçlarına göre Adana'da Zeydan Karalar % 50,72 oy aldı. Hüseyin Sözlü'nün aldığı oy ise % 44,94 olarak kayıtlara geçti.

ADANA 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Adana'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Adana'da 2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adına Abdullah Torun, CHP adına Yıldıray Arıkan, MHP'den Hüseyin Sözlü aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre MHP % 33,51 oy oranı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti ise % 31,91 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Yıldıray Arıkan % 24,81 oy oranı ile 3. sırada yer aldı.

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