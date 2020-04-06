Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana Şehir Hastanesi, Kovid-19'la mücadelede aktif rol alıyor

Teknolojik ve fiziki imkanlarıyla "Doğu Akdeniz'in sağlık üssü" haline gelen ve yaklaşık 2,5 yıldır hizmet veren Adana Şehir Hastanesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede de aktif rol alıyor.

06.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:06
Teknolojik ve fiziki imkanlarıyla "Doğu Akdeniz'in sağlık üssü" haline gelen ve yaklaşık 2,5 yıldır hizmet veren Adana Şehir Hastanesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede de aktif rol alıyor.
Kamu-özel sektör iş birliği modeliyle Eylül 2017'de hizmete giren Adana Şehir Hastanesi, kent ve çevre illerin yanı sıra özellikle Orta Doğu ülkelerinden gelen hastaların da umudu oluyor.
Türkiye'de ilk inme merkezine sahip, şehir hastaneleri arasında ilk kadavradan nakil operasyonunu gerçekleştiren ve birçok alanda önemli başarılara imza atılan hastanede, 1550 yatak, 330 poliklinik, 948 oda, 225 yoğun bakım yatağı, 61 de ameliyathaneyle hizmet veriliyor.
Ameliyathanelerinde kullanılan cerrahi aletler büyük bir titizlik ve özenle sterilize edilerek üzerinde yer alan "karekod"la, çarşaftan doktor önlüklerine ve ameliyathane örtülerine kadar bütün tekstil ürünleri de "çipli takip sistemi" ile kontrol edilen hastanede, 597 hekim ve 2 bin 55 yardımcı sağlık personeli görev alıyor.
Ameliyat ve muayene sayıları
Açıldığı günden bu yana vatandaşlara umut olan hastanede, 215 binden fazla hasta ameliyat edildi, 6 milyondan fazla muayene işlemi gerçekleştirildi.
Hastanede, açılış yılında eylül-aralık döneminde 22 bin 580, 2018'de 80 bin 526, 2019'da 96 bin 356, bu yıl da mart sonu itibarıyla 15 bin 724 olmak üzere 215 bin 186 kişiye cerrahi müdahale yapıldı.
Adana Şehir Hastanesinde 2017'de 667 bin 441, 2018'de 2 milyon 374 bin 376, 2019'da 2 milyon 775 bin 306, bu sene de mart sonu itibarıyla 590 bin 351 olmak üzere 6 milyon 407 bin 474 muayene işlemi gerçekleştirildi.
Kovid-19'la mücadelede "kan değişimi" modeli üzerinde çalışılıyor
Kovid-19'la mücadelede aktif olarak kullanılan Adana Şehir Hastanesinde 100'ü yoğun bakım, 320'si servis olmak üzere 420 yatak bu hastalıkla mücadele için ayrıldı.
Hem tanı hem tedavi sürecinin yürütüldüğü hastane, Kovid-19 salgını nedeniyle hem Adana'nın hem bölge kentlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden organize edildi.
Hastanede, kısa zaman içinde dünyada sadece çok az hastanede uygulanan yeni bir tedavi yöntemine de başlanacak. Kovid-19'u yenen hastalarla tedavisi sürenler arasında yapılacak "kan değişimi" uygulamasıyla, tedavi sürecinde de önemli bir adım atılacak.
Bu konuda kapsamlı çalışmaların yürütüldüğü hastanede, Sağlık Bakanlığının da onayı ile "kan değişimi" yapılarak gerçekleştirilecek tedavi süreci de başlayacak. Adana Şehir Hastanesi, Kovid-19’la mücadelede aktif rol alıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Doğu Akdeniz, Adana, Güncel

Haberin Videosu :

Adana Şehir Hastanesi, Kovid-19'la mücadelede aktif rol alıyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Adana Şehir Hastanesi, Kovid-19'la mücadelede aktif rol alıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de sadece 1 ölüm gerçekleşti Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu Haberler
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu Haberler
Görüntü Türkiye'den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı Haberler
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı
Bakan’dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek Haberler
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı Haberler
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı Haberler
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği yurt dışında salgın sebebiyle mahsur kaldı
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı Haberler
Üniversiteliler müjde! Kredi ve burslar yatırılmaya başlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:11: Kütahya'da gıda ve temel ihtiyaç dayanışması için raf - Haber 12:10: Bitlis'te mühimmat ele geçirildi - Haber 12:10: Irak'ta ABD petrol şirketine saldırı - Haber 12:10: Kaspersky'den akıllı cihazlarda koronavirüse karşı hijyen önerileri - Haber 12:10: YPG/PKK, Aynularab'da döşediği mayınlarla 8 sivili katletti - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:36: Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı - Haberler 10:17: Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:48: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı - Haber 09:41: Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim - Haber 08:54: Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil - Haber