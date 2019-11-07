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Adana Şehir Hastanesi'nde eğitim toplantısı düzenlendi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp kriziyle ilgili çalışanlara yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

07.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:40 Adana Şehir Hastanesi'nde eğitim toplantısı düzenlendi
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp kriziyle ilgili çalışanlara yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
Sağlık Bilimler Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi ve Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt, hastanede düzenlenen eğitimde sadece ileri yaşta değil her yaş grubunda görülebilen kalp krizinin, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını kaydetti.
Kalp krizinin ilk ortaya çıkış şeklinin çoğunlukla göğüs ağrısı olduğuna dikkati çeken Kurt, "Bazı kişilerde hafif göğüs ağrıları ileride oluşabilecek kalp krizinin habercisi olabilir. Özellikle eforla gelen göğüs ağrıları mutlaka dikkate alınmalıdır. Örneğin yürümek veya merdiven çıkmakla gelen göğsün ortasında baskı ve yanma tarzındaki ağrılar kalp krizi habercisi olarak değerlendirilmeli. Ancak çoğu kişide kalp krizinin habersiz de ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır." ifadesini kullandı.

Kalp Krizi, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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