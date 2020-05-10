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ADANA Şehit babası Can: Bu bayrak, bu vatan için canımızı kanımızın son damlasına kadar veririz ama...

Şehit babası Can: Bu bayrak, bu vatan için canımızı kanımızın son damlasına kadar veririz ama analar ağlamasınADANA'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri, Anneler Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret ederek çiçek verdi.

10.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 10.05.2020 15:22
Şehit babası Can: Bu bayrak, bu vatan için canımızı kanımızın son damlasına kadar veririz ama analar ağlamasın
ADANA'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri, Anneler Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret ederek çiçek verdi. Şehit polis memuru Arda Can'ın babası Serdar Can, "Bu bayrak, bu vatan için canımızı kanımızın son damlasına kadar veririz ama analar ağlamasın" dedi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik kazasında şehit olan polis memuru Arda Can ve 10 Ocak 2016'da Van'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Önder Ertaş'ın annelerini evlerinde ziyaret ederek çiçek verdi. Ziyaretlerde duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, gözyaşlarını tutamadı. Anneler Günü'nü hüzünlü geçiren anneler, kendilerini hatırlayan polislere teşekkür etti.
Şehit Arda Can'ın babası Serdar Can, vatan ve bayrak uğruna hainlere fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak "Bu bayrak için bu vatan için canımızı kanımızın son damlasına kadar veririz ama analar ağlamasın. Tek dileğimiz bu yaradan rabbimizden, o da olmazsa olmuyor" diye konuştu.
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ADANA Şehit babası Can: Bu bayrak, bu vatan için canımızı kanımızın son damlasına kadar veririz ama...

Kaynak: DHA

Etiketler: Anneler Günü, Kozan, Güncel, Haber

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