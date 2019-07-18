18.07.2019 14:38
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ADANA Şehit Soner Gökçü, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Soner Gökçü, törenle son yolculuğuna uğurlandıŞırnak'ta el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşen Uzman Çavuş Soner Gökçü (24), memleketi Adana'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Soner Gökçü, törenle son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak'ta el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşen Uzman Çavuş Soner Gökçü (24), memleketi Adana'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz 11 Temmuz'da Şırnak'ta arazi taraması yapan Uzman Çavuş Soner Gökçü, teröristler tarafından araziye tuzaklanan El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökçü, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Şehit Gökçü için Sabancı Merkez Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
TABUTUNA SARILDI
Törende şehit Gökçe'nin ağabeyleri Utku ile Ufuk güçlükle ayakta durabildi. Ufuk Gökçü, kardeşinin tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Annesi Fadime Gökçü'yü ise eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı teselli etti. Şehit Gökçü'nün cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazanın ardından askerlerin omzunda önce top aracına, daha sonra cenaze aracına kondu. Şehit Gökçü'nün cenazesi, toprağa verilmek üzere Sarıçam ilçesi Avcılar köyüne götürüldü. ADANA Şehit Soner Gökçü, törenle son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA
Adana, Güncel

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