ADANA-Şekerlemecilerin sessiz geçen ilk arife günü

Şekerlemecilerin sessiz geçen ilk arife günüKORONAVİRÜS salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilince, geçmiş bayramlarda yoğun mesai yapan şekerlemeciler ve lokumcular boş kaldı.

23.05.2020 12:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:53
Şekerlemecilerin sessiz geçen ilk arife günü
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilince, geçmiş bayramlarda yoğun mesai yapan şekerlemeciler ve lokumcular boş kaldı. Şekerlemeci Zafer Özdoğru, 'Sağlık her şeyden önemli. Alınan tedbirler sonrası asıl bayramı önümüzdeki günlerde yaşayacağız' dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca Türkiye'nin 81 ilinde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00 itibariyle başladı ve tüm Türkiye evlerine çekildi. Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi olan şekerlemeciler ve lokumcular bu sene alınan tedbir kararları sonrası ilk defa arife gününü sakin geçiriyor. İş yerini temizleyip düzenlemek için geldiğini belirten şekerlemeci Zafer Özdoğru, önceliğin insan sağlığı olduğunu ve alınan kısıtlama kararını yerinde bulduklarını söyledi. İnsanların buruk bir bayram geçireceğini ama ilerisi için her şeyin daha güzel olacağını belirten Özdoğru, 'Bu süreç böyle geçecek ama alınan tedbir kararları sayesinde bayram sonrası asıl bayramı yaşayacağımıza inanıyorum. Evet işlerimiz önceki bayramlara göre çok düştü. Fakat yine de dün az çok satışımız oldu. İnsanlar dışarı çıkamasalar da evlerinde aileleriyle çikolata, şeker, lokum yemek istediler. Önemli olan ülkemizin selametidir. Biz de şekerciler olarak önümüzdeki bayramları daha güzel geçireceğiz' diye konuştu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
ADANA-Şekerlemecilerin sessiz geçen ilk arife günü

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Koronavirüs, arefe günü, Güncel, Haber

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